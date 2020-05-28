З 1 червня у Києві стартує система автофіксації порушень на дорогах

Камери відеофіксації встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. В подальшому вони поступово будуть встановлюватися по всій Україні.

Про це сьогодні, 28 травня, розповіли заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє пресслужба Департаменту комунікації МВС України.

«На автомагістралях камери будуть встановлені за рахунок держави, у містах та ОТГ - за рахунок місцевих бюджетів. Місця будуть погоджуватись із Департаментом патрульної поліції України», - йдеться у повідомленні.

Геращенко наголосив, що завдання автоматичної фіксації порушень ПДР - суттєве зменшення загибелі та травмування українців на дорогах, а не збільшення стягнення штрафів із порушників.

«З 1991 року ... на автошляхах України загинуло 175 216 осіб. З них приблизно 40% смертельних ДТП викликані саме перевищенням швидкості», - сказав заступник міністра.

Геращенко зазначив, що спочатку в автоматичному режимі будуть фіксуватись лише факти перевищення швидкості.

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«Поступово, вже цього року, система фіксуватиме й інші порушення ПДР - проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху», - розповів заступник міністра.

Олексій Білошицький розповів про механізм притягнення до відповідальності осіб, які порушуватимуть Правила дорожнього руху.

«Фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 20 км/год», - сказав він.

Зазначається, що розмір штрафу у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год, становитиме 255 гривень. За перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 510 грн. Штраф необхідно буде сплатити упродовж 30-ти днів з дати набрання постановою законної сили. Якщо його буде сплачено упродовж 10-ти банківських днів із моменту отримання постанови, розмір штрафу зменшуватиметься на 50%.

У разі несплати штрафу, після закінчення 30-ти днів, запускається механізм примусового стягнення. При цьому відкривається виконавче провадження – на транспортний засіб боржника та інше майно (нерухомість, цінні папери тощо) може бути накладено арешт. Боржник втрачає право вільно розпоряджатися своїм майном. Крім того, стягується подвійна сума штрафу.

Білошицький також розповів, що про факт фіксації порушення можна буде дізнатися: з адмінпостанов, які надсилатимуть на електронну пошту, якщо подано відповідну заяву в МВС; на офіційних веб-сайтах МВС та Головного сервісного центру у «Електронному кабінеті водія; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; від представників органів Державної прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

Якщо транспортним засобом користується кілька осіб (наприклад, водії служб таксі), постанова про притягнення до відповідальності виноситиметься на особу, за якою зареєстрований транспортний засіб у відповідному реєстрі МВС. Якщо визначено належного користувача – відповідальність несе належний користувач. Якщо ТЗ зареєстровано за юридичною особою – керівник юридичної особи.

Постанова може виноситися без участі особи упродовж 3-х днів із дати винесення. Вона набуває законної сили: з дня отримання; з дня відмови про її отримання; з дня повернення поштового відправлення, якщо ви не отримали надіслану постанову; в день вручення її прикордонником. Термін оскарження постанови - 10 днів з дати набрання постановою законної сили. При оскарженні ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті.

Білошицький зазначив, що реквізити для сплати штрафу за порушення, які зафіксовані в автоматичному режимі, відрізняються від реквізитів, які наразі встановлені для штрафів, що накладаються працівниками патрульної поліції за порушення ПДР.

«Казначейством відкрито єдиний рахунок для оплати штрафів автофіксації. Реквізити для сплати штрафу є у кожній постанові й вони зазначені у відривній квитанції. Додатково їх буде опубліковано на офіційних вебсайтах МВС та Національної поліції», - сказав він.

У випадку, якщо перевищення швидкості руху буде фіксуватися на транспортних засобах із іноземною реєстрацією - будуть штрафувати осіб, які ними керували, двома шляхами.

«Якщо автомобіль із іноземною реєстрацією було завезено на територію нашої держави громадянином України - штраф буде отримувати та особа, яка його ввезла, за своїм місцем реєстрації. У випадку, коли так звану євробляху завозить на територію України іноземець, або особа без громадянства – тут передбачений інший механізм. При виїзді за межі держави представники Державної прикордонної служби України вручають копію постанови такій особі та пропонують оплатити за допомогою платіжного терміналу. Також попереджають, що несплата штрафу буде підставою для заборони в’їзду на територію України до моменту сплати», - зауважив Білошицький.

Фото: Нацполіції