Найбільше випадків COVID-19 за добу виявили на Львівщині, Рівненщині та у Києві - МОЗ

За останню добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській, Рівненській областях та Києві.

Про це поінформував під час онлайн-брифінгу у суботу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області - 56, Рівненській області – 52 та місті Києві – 55», - сказав Степанов.

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Як повідомлялося, станом на 30 травня в Україні 23 204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.