"Дарниця" призупинила виробництво гідроксихлорохіну для лікування COVID-19

Фармацевтична компанія "Дарниця" призупинила проєкт з виробництва препарату гідроксихлорохін для лікування COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вчені Дарниці уважно стежать за авторитетними медичними дослідженнями та беруть до уваги світову наукову думку, оскільки безпека пацієнтів та наукова доцільність є безумовним пріоритетом для компанії. Відтак компанія призупинила проєкт з виробництва препарату гідроксихлорохін для лікування COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі потреби "Дарниця" готова до випуску цього препарату для пацієнтів, хворих на ревматоїдний артрит та системний червоний вовчак.

Як повідомлялося, вчені виявили зростання кількості летальних випадків серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, які приймали гідроксихлорохін та хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування цих препаратів.

За даними Worldometer, станом на середину дня 28 травня у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 813 300, із них 357 896 летальних, одужало 2 515 006 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.

Фото: darnitsa.ua