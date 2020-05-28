За затримку оборонного замовлення суд стягнув з підприємства 1 мільйон

З підприємства - виконавця державного оборонного замовлення, яке несвоєчасно постачило товари військового призначення, стягнуто 1 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“За принципової позиції Офісу генерального прокурора 20 травня 2020 року Північний апеляційний господарський суд стягнув до бюджету 1 млн грн штрафних санкцій з виконавця державного оборонного замовлення, який несвоєчасно поставив товари військового призначення”, - йдеться у повідомленні.

Як установлено, у 2018 році Міністерство оборони уклало з підприємством, уповноваженим на здійснення імпорту товарів військового призначення, контракт на постачання для потреб Збройних сил приладів нічного бачення. Оборонне відомство перерахувало з бюджету понад 70 млн грн. При цьому підприємство постачило продукцію із простроченням більш як 2 місяці.

Оскільки оборонне відомство не застосувало до порушника жодних господарських санкцій, прокуратура пред’явила позов до суду, зазначають в ОГП.