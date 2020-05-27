Президента просять залучити Денісову до звільнення політв’язнів

Родичі бранців Кремля закликають Президента України залучити Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову до процесу перемовин щодо звільнення їх рідних з незаконного ув’язнення.

Про це йдеться у листі до Президента України, переданому Укрінформу тіткою політв’язня Олександра Шумкова, Людмилою Шумковою.

«Для активізації та посилення гуманітарної місії переговорного процесу, ми родини політичних в’язнів Кремля, закликаємо Вас залучити Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову до процесу перемовин по звільненню наших рідних з незаконного ув’язнення», - йдеться у листі.

Зазначається, що згідно з Конституцією України, Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року № 776/97, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів, Уповноважена Верховної Ради з прав людини наділена широким колом повноважень, пов’язаних із захистом прав і свобод людини та громадянина, у тому числі на міжнародному напрямку.

У документі підкреслюється, що під час прес-конференції Президента України, що відбулася 20 травня, родичі політв’язнів почули про намір добиватися повернення після завершення епідемії СOVID-19 українських політв’язнів, які перебувають на території Російської Федерації та в окупованому Криму.

«Крім того, під час своєї промови, Ви наголосили на тому, що Україна перезавантажила своє представництво у Тристоронній контактній групі для активізації переговорного процесу»,- йдеться у зверненні.

Автори звернення зазначають, що протягом 2019–2020 років відбулося три успішних звільнення політв’язнів та полонених, як з території Російської Федерації, так і з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і що до процесу перемовин була залучена Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Завдяки спільним зусиллям Вашим, як Президента України, та Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, восени 2019 року 11 політв’язнів Кремля опинилися на свободі», - йдеться у документі.

Підкреслюється, що протягом всього терміну своїх повноважень Денісова спільно зі своїм Офісом відслідковує долю українських політв’язнів, незаконно ув’язнених країною-агресором, звертається до міжнародних місій та організацій щодо захисту їх прав і свобод, надає інформаційну та правову підтримку, вимагає від Уповноваженої з прав людини Російської Федерації Тетяни Москалькової дотримання основоположних прав і свобод, тощо.

Лист підписали родичі політв’язнів Кремля: Маргарита Галушко, Ілля Дудка, Оксана Захтей, Марина Кіяшко, Ірина Лимешко, Галина і Катерина Марченко, Ольга Налімова, Юлія Шиптур, Лариса і Людмила Шумкова, Олена Якименко, Катерина Яцкіна.