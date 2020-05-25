Український політв'язень Шур написав про своє здоров'я

Український політв'язень у Росії Віктор Шур розповів у листі про свій стан здоров'я, відвідування українського консула і про те, що йому перестали надходити листи із західних країн.

Адресат Шура, українська активістка в Латвії Тетяна Лазда передала копію листа Укрінформу.

«У мене все нормально, зі здоров'ям теж все ОК, бронхіт підлікував. Сиджу малюю (листа написано на звороті малюнка - ред.), читаю книги, газети, дивлюся телевізор у вільний час», - пише Шур.

За його словами, в лютому до нього приїжджав консул України, вони спілкувалися три години. Політв'язень, зокрема, підписав документи, які були необхідні для виділення матеріальної допомоги.

Шур також повідомив, що вже понад 6 місяців не отримує листів із Латвії, інших країн Європи, а також зі США і Канади.

У свою чергу, Тетяна Лазда уточнила Укрінформу, що за останні пів року неодноразово писала листи політв'язню. При цьому, за її словами, цей, останній, лист від Шура прийшов у не заклеєному конверті.

Цього листа було відправлено більш як три тижні тому, 30 квітня, тож деяка інформація з нього могла втратити свою актуальність.

Нагадаємо, наприкінці минулого року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров'я політв'язня Кремля Віктора Шура, а також про те, що він звертався за медичною допомогою, але не отримував її. У зв'язку з цим Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів та забезпечити необхідне лікування Шуру.

Як повідомляв Укрінформ, Віктора Шура було затримано наприкінці 2014 року ФСБ РФ. У 2015 році Брянський обласний суд засудив до 12 років колонії суворого режиму громадянина Росії Віктора Шура за статтею 275 КК (держзрада у формі шпигунства). Правозахисний центр «Меморіал» визнав Шура політичним в'язнем.

2016 року Віктор Шур отримав громадянство України.