Росія утримує українців у суворих умовах, аби “набити ціну” - Денісова

Російська Федерація затримує, засуджує та утримує без надання медичної допомоги українців, аби збільшити "ціну" їхньої свободи.

Про це у Telegram написала уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Держава-окупант знову незаконно затримує громадян України, засуджує до максимальних термінів ув'язнення, утримує у суворих умовах без надання меддопомоги, щоб максимально збільшити "ціну" їх свободи", - наголосила вона.

Денісова звернулась до міжнародної спільноти із проханням "застосувати всі можливі важелі впливу та посилити Україну у боротьбі за кожного нашого громадянина, щоб якнайшвидше повернути всіх додому".

"Два нових затримання на тимчасово окупованій території Криму за начебто "шпигунство" та "державну зраду", а також судилище над Енвером Сейтосамновим є тому прикладом. Російський "Апелляционный военный суд" залишив в силі вирок кримського татарина - 17 років позбавлення волі", - наголосила омбудсмен.

Також до максимальних термінів ув’язнення засуджені Муслі Алієв – 19 років колонії суворого режиму, Інвер Бекіров – 18 років колонії суворого режиму, Енвер Мамутов до 16 років 9 місяців колонії суворого режиму.

"Теймур Абдуллаєв засуджений до 16 років 6 місяців колонії, а його брат Узеір до 12 років 6 місяців позбавлення волі. Руслан Зейтуллаєв та Володимир Якименко отримали термін 15 років позбавлення волі", - нагадала уповноважена.

Денісова також згадала про Олексія Бессарабова, Володимира Дудку, Рустема Ісмаілова, Емірп-Усеінп Куку, Еміля Джемаденова, Віктора Шура, Вадима Сірука, Валентина Виговського та Сергія Бугайчука.

"Крім того, більшість з них має критичний стан психологічного та фізичного здоров`я, зокрема це Джеміль Гафаров, Сервер Мустафаєв та Олександр Шумков", - підкреслила вона.

Денісова вкотре нагадала, що такі дії Росії є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які РФ зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією.