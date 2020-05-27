США здатні провести ядерне випробування за декілька місяців - Пентагон

У США зможуть провести ядерне випробування протягом декількох місяців, якщо буде відповідний наказ від президента країни Дональда Трампа.

Про це заявив помічник глави Пентагону Дрю Волтер, повідомляє Defense News.

Волтер заявив, що, на скільки йому відомо, «випробування може відбутися дуже швидко», «протягом декількох місяців», якщо буде вказівка президента Трампа.

«Я думаю, що це (ядерне випробування - ред.) станеться досить швидко», - сказав Волтер.

За його словами, у штаті Невада є місце, де можна провести підземні ядерні випробування.

Він натякнув, що існує «широке занепокоєння щодо великої невідповідності в тому, як Росія та Китай тлумачать та дотримуються» керівних принципів Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

На думку Еріка Гомеса, директора з досліджень політики в галузі оборони в Інституті Катона, відновлення Сполученими Штатами випробувань матиме негативні наслідки, оскільки Китай і Росія звільняться від тиску міжнародної спільноти, щоб уникнути відкритих випробувань.

Як повідомляв Укрінформ, раніше чиновники адміністрації Трампа під час наради з питань національної безпеки порушили питання про можливе відновлення ядерних випробувань у США після їх згортання в 1992 році.

Вперше про це написало на минулих вихідних видання Washington Post.