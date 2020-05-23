У Білому домі обговорюють поновлення ядерних випробувань - WP

Чиновники адміністрації Трампа під час наради з питань національної безпеки порушили питання про можливе відновлення ядерних випробувань у США після їх згортання в 1992 році.

Про це повідомило в ніч проти суботи американське впливове видання The Washington Post із посиланням на високопосадовця адміністрації, а також двох колишніх посадовців, ознайомлених із розвитком ситуації.

"Це матиме далекосяжні наслідки для відносин (Сполучених Штатів – ред.) з іншими ядерними державами та скасує мораторій на подібні дії, який існував десятки років", - наводить видання слова одного з джерел.

Як уточнюється, питання було порушене під час наради високопоставлених керівників у сфері нацбезпеки після того, як йшлося про можливе відновлення Росією і Китаєм випробувань низькопродуктивних ядерних зарядів. Ця інформація була доступна в відкритих джерелах, однак і Москва, і Пекін офіційно заперечили її.

Читайте також: МЗС прокоментувало заяву Держдепу про вихід із Договору про відкрите небо

Під час наради не було прийнято жодного рішення про відновлення ядерних випробувань у США, однак, за словами джерела, ця пропозиція продовжує бути дуже актуальною в обговореннях зараз.

Рада національної безпеки Білого дому від коментарів відмовилася.

Як повідомлялося, Сполучені Штати не проводили ядерних випробувань з вересня 1992 року. Прихильники нерозповсюдження ядерної зброї вже попередили, що їх відновлення може мати дестабілізуючі наслідки.