МЗС прокоментувало заяву Держдепу про вихід із Договору про відкрите небо

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги офіційне повідомлення Державного департаменту США про наміри вийти з Договору про відкрите небо (ДВН).

Таке повідомлення оприлюднене на сайті МЗС.

“Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації цього Договору, але за умови його добросовісного виконання усіма без виключення державами-учасницями”, - йдеться у коментарі.

У МЗС додають, що, починаючи з моменту підписання (24 березня 1992 р.), Україна завжди була відданою ДВН, який є одним з базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки і контролю над озброєннями та об’єднує 34 держави-учасниці, включаючи європейські країни, США та Канаду.

Режим «відкритого неба» сприяв імплементації Резолюції ГА ООН «Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів». Зокрема, проведення спостережного польоту США за участю багатонаціональної команди іноземних інспекторів уздовж північного узбережжя АР Крим сприяло нормалізації поведінки РФ у цих водах, нагадали в МЗС.

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Водночас у міністерстві зауважують, що починаючи з 2015 р., роль та ефективність ДВН у цілому поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у найкритичніших для безпеки України районах – над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей внаслідок їх окупації Росією та заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, прилеглими до державного кордону України.

Заради збереження верифікаційного режиму «відкритого неба», Україна закликає всіх держав-учасниць докласти максимальних зусиль для пошуків виходу з ситуації, що склалася, додають в МЗС.

Договір про відкрите небо — багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав. Метою договору є удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями.

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Як повідомлялося, США 22 травня оголосили про намір вийти з Договору за шість місяців. Водночас США заявили, що можуть переглянути таке рішення, якщо Росія повернеться до повного виконання Договору. Причиною такого кроку США стало те, що РФ всупереч договору протягом багатьох років застосовувала заборону на польоти, зокрема, над регіоном Калінінградської області, а також поблизу кордонів між Росією і Грузією.

Також радник Трампа з національної безпеки Роберт ОʼБраєн 22 травня звинуватив РФ у тому, що вона використовувала Договір про відкрите небо, щоб стежити за місцезнаходженням президента США Дональда Трампа.