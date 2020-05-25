COVID-19 у списку небезпечних хвороб: суд відкрив справу за позовом до МОЗ

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом про оскарження наказу Міністерства охорони здоров'я про віднесення COVID-19 до небезпечних інфекційних хвороб та призначив підготовче засідання на 6 червня.

Про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом жителя Одеси до Міністерства охорони здоров’я України. Позивач просить скасувати Наказ МОЗ, яким COVID-19 було включено до переліку небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб. Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 6 червня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що ідеться про оскарження наказу Міністерства охорони здоров’я України №521 від 25 лютого 2020 року «Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних хвороб, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб». Серед інших вимог позову – витребувати у міністерства всі документи, на підставі яких було видано вказаний наказ.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні було введено карантин задля запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби. Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. 22 травня МОЗ опублікувало на своєму сайті таблицю щодо готовності областей, які можуть перейти на 2 етап виходу з карантину.