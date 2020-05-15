Наказ МОЗ про віднесення COVID-19 до небезпечних інфекційних хвороб оскаржують у суді

Житель Одеси оскаржує в Оружному адміністративному суді міста Київ наказ Міністерства охорони здоров’я про віднесення COVID-19 до небезпечних інфекційних хвороб.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов жителя Одеси до Міністерства охорони здоров’я України. Позивач просить скасувати наказ МОЗ, яким COVID-19 було включено до переліку небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, мова про оскарження наказу Міністерства охорони здоров’я України №521 від 25 лютого 2020 року «Про внесення зміни до Переліку особливо небезпечних хвороб, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб».

Також позивач просить суд витребувати у МОЗ усі документи, на підставі яких було видано цей наказ.

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Позивач вважає оскаржуваний документ протиправним і таким, що порушує його конституційне право на свободу і особисту недоторканість.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.