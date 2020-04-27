Суд отримав 22 позови до Кабміну через карантинні обмеження

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло 22 позови щодо оскарження постанови Кабінету міністрів про обмеження під час карантину.

У 10 справах суд відкрив провадження, інформує пресслужба ОАСК.

«З початку квітня 2020 року канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано 22 позови до Кабінету міністрів України щодо оскарження встановлених обмежень через поширення коронавірусу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед осіб, котрі звернулися до суду, - фізичні особи, громадські організації та адвокатські об’єднання.

Також повідомляється, що позивачі просять суд скасувати як окремі положення стосовно заборони регулярних перевезень, відвідування парків, скверів, роботи закладів харчування тощо, так і цілком всю постанову Кабінету міністрів від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Наразі судом відкрито провадження у 10 адміністративних справах, ще стільки ж позовів залишено без руху для усунення позивачами недоліків, щодо решти позовів - судом вирішується питання про відкриття провадження.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив 5-етапний план виходу України з карантину. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.