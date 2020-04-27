Мер Франківська просить уряд та Президента переглянути карантинні обмеження

Про це Руслан Марцінків повідомив у своєму відеозверненні.

«Звертаюсь до уряду та Президента. Час переглянути вимоги й дозволити працювати представникам бізнесу. Від цього залежить життєдіяльність міста та України», - повідомив Марцінків.

Він зазначив, що не бачить сьогодні перешкод для роботи продуктових ринків, маленьких крамничок і, загалом, «малого та середнього бізнесу».

«Очікуємо повернення до життя», - зазначив мер Івано-Франківська і додав, що тенденція захворювання франківців на коронавірус йде на зменшення. За останні вихідні, додав він, в місті зареєстрований один смертельний випадок від CОVID-19.

Станом на 27 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 761 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 47 – летальні.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.