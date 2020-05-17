Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС в якості спостерігача

Україну включили до складу Комітету з охорони здоров’я Європейського Союзу в якості спостерігача.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Днями ми отримали листа від Європейської комісії, що Україну прийнято до складу Комітету з охорони здоров’я Європейського Союзу в якості спостерігача. Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять всі провідні країни ЄС", - сказав Степанов.

Він зазначив, що під час засідань комітету розглядаються питання про реакцію різних країн на виклики, які зараз стоять перед усім світом через пандемію коронавірусу. "Ми дуже раді долучитися, і я впевнений, що це піде на користь Україні і на користь нашій системі охорони здоров’я", - наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.