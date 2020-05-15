ЄС не обмежуватиме імпорт з України через коронакризу – Єврокомісія

Європейський Союз не має наміру запроваджувати жодних додаткових обмежень для захисту своїх виробників в умовах економічної кризи, пов’язаної з коронавірусом, захисні механізми діятимуть у рамках СОТ та Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це заявила заступник голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю «Європейській правді».

«ЄС не має наміру впроваджувати жодні спецобмеження для захисту свого виробництва через COVID-19. Тут немає жодних змін, захисні механізми застосовуються лише у чіткій відповідності до Угоди про асоціацію з Україною та до зобов’язань ЄС у рамках СОТ», - сказала Матернова.

Водночас вона констатувала, що коронавірус і карантин вплинули на торгівлю між Україною та ЄС.

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За словами Матернової, наразі ще немає статистичних даних березня та квітня, але дуже схоже на те, що більшість секторів стикнулися з проблемами.

«Важлива для України галузь металургії стала однією з тих, що постраждали найбільше. Втім, є кілька винятків з цього тренду – це окремі сільгосптовари, а також деякі товари для боротьби з епідемією, торгівля якими зросла», - зазначила заступник голови гендиректорату.