"Міністр ЛНР" Дейнего є громадянином Росії - ЗМІ

У Владислава Дейнего, котрого як "міністра закордонних справ ЛНР" Москва залучає до переговорів у Тристоронній контактної групи, є російське громадянство.

Про це повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на віцепрем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який показав виданню фотокопію паспорта Владислава Дейнего.

Як зазначається, Резніков, який є учасників переговорів Тристоронньої контактної групи, продемонстрував цю фотокопію під час засідання ТКГ, що відбулося 14 травня у відеоформаті.

"За словами Резнікова, засідання ТКГ почалося о 13:00. Орієнтовно о 15:00-16:00 до сторін ТКГ (Україна, Росія та ОБСЄ) підключили так званих запрошених від ОРЛО (Владислав Дейнего) і ОРДО (Наталія Ніконорова). Перед цим, протягом двох годин, українська сторона повідомляла делегації РФ про те, що їй відомо про російське громадянство "запрошених" від окремих районів Донецької та Луганської областей України. Як приклад були пред'явлені копії закордонного та внутрішнього паспорта РФ Владислава Дейнего", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що на участі у переговорах Дейнего, як і інших членів "Л/ДНР", наполягає Росія.

Як повідомлялося, 14 травня Тристороння контактна група провела чергове засідання в режимі відеоконференції. Україну представляла оновлена делегація, сформована указом Президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що перше, на чому Україна акцентувала у форматі ТКГ, – це важливість виконання домовленостей саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Особливо підкреслювалася необхідність виконання вимог з безпеки, зокрема, щодо дотримання сталого режиму "тиші".