Начальнику інституту авіації університету МОУ присвоїли звання генерал-майора

Начальнику інституту авіації університету МОУ присвоїли звання генерал-майора

Указ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України Віталію Тюріну.

Відповідний указ №185/2020опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Тюріну Віталію Вікторовичу – начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського", - зазначається у документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський присвоїв 678 українкам звання «Мати-героїня».

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