Начальнику інституту авіації університету МОУ присвоїли звання генерал-майора
Указ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України Віталію Тюріну.
Відповідний указ №185/2020опублікований на сайті глави держави.
"Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Тюріну Віталію Вікторовичу – начальнику інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського", - зазначається у документі.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський присвоїв 678 українкам звання «Мати-героїня».