Шмигаль: Ми підготовлені до прийому хворих на COVID-19 у десятки разів краще, ніж два місяці тому

Українська медична система підготовлена до прийому хворих на COVID-19 у десятки разів краще, ніж два місяці тому.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи готові ми зараз на 100%, чи готові ми зараз прийняти сто тисяч хворих на COVID-19? Моя чесна відповідь буде така: ми в десятки разів краще підготовлені, ніж два місяці тому. Свідченням тому є той факт, що наша медична система не перевантажена хворими", - сказав Шмигаль.

Він додав, що стосовно ситуації загалом з поширенням коронавірусу, то вона розвивається за помірним сценарієм.

Шмигаль зазначив також, що з 11 травня в Україні запроваджено перший етап послаблення карантину і в уряді уважно стежитимуть за динамікою захворілих, аби чітко розуміти, "куди рухатись далі".

Шмигаль наголосив, що уряд безумовно переходитиме до моделі "адаптивного карантину".

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Раніше Шмигаль заявляв про поетапний вихід з карантину - відповідно до зменшення захворюваності. Передбачено 5 етапів.

На засіданні уряду 4 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив із пропозицією введення механізму адаптивного карантину. Це означає, що у разі спалахів інфекції в окремих регіонах буде посилюватися карантин саме там, а не в цілому по всій країні.