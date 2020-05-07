Окупанти удвічі применшують статистику щодо коронавірусу – Україна в ОБСЄ

Російська окупаційна влада щонайменше у 2-2,5 рази применшує статистичні дані щодо поширення коронавірусу як на окремих територіях Луганської та Донецької області (ОРДЛО), так і в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час онлайн-засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва у середу, 6 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Правозахисні організації повідомляють про низький рівень загальної медичної допомоги та низьке охоплення населення діагностикою виявлення коронавірусу в Криму та на Донбасі. Російські окупаційні адміністрації приховують дані про ситуацію щодо поширення захворювання та штучно занижують (за даними спецслужб — щонайменше у 2-2,5 рази) "офіційні" статистичні дані щодо виявлених випадків COVID-19", - заявив він.

Український дипломат зазначив, що лише за тиждень 17-24 березня у луганській лікарні №7 померло дев'ять пацієнтів із діагнозом "пневмонія".

"Згідно з нашою інформацією, всі вони мали симптоми, характерні для COVID-19, але лікарям було заборонено зазначати ці факти у медичних висновках", - заявив Лоссовський.

Водночас, додав він, міжнародні організації та інші незалежні джерела не мають змоги перевірити інформацію російських окупаційних адміністрацій щодо поширення коронавірусного захворювання в Криму та на Донбасі.

Представник України вказав на те, що російські окупаційні адміністрації тривалий час заперечували інформацію про летальні випадки внаслідок COVID-19 (до 22 квітня - на ОРДЛО, та до недавнього часу - у тимчасово окупованих Криму та Севастополі). За його словами, офіційна статистика окупантів стверджує, що станом на 5 травня у Криму зафіксовано 219 випадків COVID-19, у тому числі 3 летальні випадки, 162 випадки виявлено на окупованих територіях Луганської області (1 людина померла), ще 133 - на окупованій Донеччині (троє інфікованих померли).

"На тимчасово окупованих територіях також спостерігається нестача медперсоналу (а рівень поширення захворювання серед медиків є високим), медичних речовин, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та тестів, що робить практично неможливим розуміння реальної ситуації", - підкреслив заступник очільника української місії при ОБСЄ.

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За його словами, одним з основних джерел поширення коронавірусу залишаються люди, які їдуть до/з Москви, регулярні рейси та автомобільні перевезення, які досі відбуваються з території РФ до Криму. Також у квітні повідомлялося про організовані автобусні поїздки з окупованих Донецька та Луганська на російську територію для отримання паспортів РФ. Крім того, присутність російських військ, розміщених на окупованих територіях за принципом ротації, є додатковим фактором поширення COVID-19.

"В умовах поширення гострого респіраторного захворювання COVID-19 РФ не вживає достатніх заходів, як держава-окупант відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, для забезпечення захисту життя та здоров'я населення тимчасово окупованих територій України", - наголосив український дипломат на засіданні Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва.