Від початку карантину бойовики понад 40 разів не пускали ОБСЄ на окуповану територію

Від початку карантину бойовики понад 40 разів не пускали ОБСЄ на окуповану територію

Укрінформ
На Донеччині окупаційна влада за час карантину, з 22 березня, коли були припинені пропускні операції по всьому регіону, понад 40 раз не пустила патрулі ОБСЄ на окуповану територію.

Про це 5 травня на пресбрифінгу заявив начальник Краматорського прикордонного загону, полковник Анатолій Федорчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За період карантину з боку окупаційної влади були навіть випадки відмови у пропуску спостерігачам ОБСЄ. По Донецькій області таких випадків було 41, коли патрулі ОБСЄ не пропускалися на окуповану територію", - сказав Федорчук.

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Він нагадав, що наразі в контрольних пунктах в'їзду-виїзду пропускні операції не здійснюються, і дозвіл на здійснення пропускних операцій гуманітарного та соціального характеру надає тільки Командувач об’єднаних сил.

Так, за період карантину з 22 березня, коли були припинені пропускні операції по всій Донецькій області, здійснено пропуск приблизно 100 людей – 55 осіб в’їхали на контрольовану територію і 47 людей виїхали на тимчасово окуповану територію. Більшість випадків пропуску було здійснено 24-25 березня.

"Після цього по Донецькій області було близько 25-30 випадків, коли українські прикордонники пропускали громадян України на тимчасово окуповану територію, але окупаційна влада знову повертала їх назад", - додав Федорчук.

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Як приклад він нагадав, що вчора, 4 травня, на КППВ «Мар’їнка» було надано дозвіл громадянкам України виїхати до міста постійного проживання, де зараз знаходиться їх хвора мати, але окупаційною владою вони були не пропущені.

Нагадаємо: станом на ранок 5 травня в Україні зареєстровано 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

У Донецькій області захворіли на COVID-19 всього 84 людей, з яких тепер 3 померли, 14 – одужали, а решта ще лікуються.

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