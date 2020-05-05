Від початку карантину бойовики понад 40 разів не пускали ОБСЄ на окуповану територію

На Донеччині окупаційна влада за час карантину, з 22 березня, коли були припинені пропускні операції по всьому регіону, понад 40 раз не пустила патрулі ОБСЄ на окуповану територію.

Про це 5 травня на пресбрифінгу заявив начальник Краматорського прикордонного загону, полковник Анатолій Федорчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За період карантину з боку окупаційної влади були навіть випадки відмови у пропуску спостерігачам ОБСЄ. По Донецькій області таких випадків було 41, коли патрулі ОБСЄ не пропускалися на окуповану територію", - сказав Федорчук.

Він нагадав, що наразі в контрольних пунктах в'їзду-виїзду пропускні операції не здійснюються, і дозвіл на здійснення пропускних операцій гуманітарного та соціального характеру надає тільки Командувач об’єднаних сил.

Так, за період карантину з 22 березня, коли були припинені пропускні операції по всій Донецькій області, здійснено пропуск приблизно 100 людей – 55 осіб в’їхали на контрольовану територію і 47 людей виїхали на тимчасово окуповану територію. Більшість випадків пропуску було здійснено 24-25 березня.

"Після цього по Донецькій області було близько 25-30 випадків, коли українські прикордонники пропускали громадян України на тимчасово окуповану територію, але окупаційна влада знову повертала їх назад", - додав Федорчук.

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Як приклад він нагадав, що вчора, 4 травня, на КППВ «Мар’їнка» було надано дозвіл громадянкам України виїхати до міста постійного проживання, де зараз знаходиться їх хвора мати, але окупаційною владою вони були не пропущені.

Нагадаємо: станом на ранок 5 травня в Україні зареєстровано 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

У Донецькій області захворіли на COVID-19 всього 84 людей, з яких тепер 3 померли, 14 – одужали, а решта ще лікуються.