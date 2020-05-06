Окупанти п’ять разів зривали "тишу", поранений боєць ЗСУ

У середу, 6 травня, збройні формування РФ на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

"Більшість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Вночі противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військовослужбовців біля Авдіївки. По оборонцях Павлополя противник двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по захисниках неподалік населеного пункту Попасна.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Обстріли російських найманців не залишилися безкарними – з наявних вогневих засобів українські захисники дали жорстку та рішучу відповідь.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.