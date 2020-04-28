При ОП пропонують створити робочу групу за участю членів родин полонених

При ОП пропонують створити робочу групу за участю членів родин полонених

Укрінформ
Робота над визволенням українців, незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях, проводиться безперервно, зокрема в групах у межах Тристоронньої контактної групи, які працюють у форматі 24/7.

На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з сім’ями незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях українців, повідомляє ОП.

«У нас є мета, від якої ми ніколи не відступимо, – щоб усі наші люди повернулися додому. Мені відомо про всі проблеми, які сьогодні існують, зокрема що стосується формування списків на звільнення. Але поки ми кожну людину не повернемо – ми цю роботу не зупинимо», – заявив Єрмак.

За його словами, узгодження списків ускладнюється тим, що до полонених на окупованих територіях не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Президент також добре знає про це. І в документі, який був підписаний на саміті в Парижі, значиться, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати доступ на ту територію», – нагадав Єрмак.

На зустрічі порушувалося також питання перезапуску роботи комісії з пошуку зниклих безвісти, куди мають увійти представники їхніх сімей.

Для покращення комунікації та більш конструктивної роботи з визволення утримуваних осіб було запропоновано обговорити створення робочої групи при Офісі Президента за участю членів родин полонених.

Зустріч з рідними полонених відбулася в Офісі Президента за участю заступника керівника ОП Романа Машовця, уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та уповноваженого представника України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Геннадія Кузнєцова.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня родичі полонених в ОРДЛО українців провели акцію під стінами Офісу Президента.

Учасники заходу наголосили, що їх не інформують щодо обмінів, тому вони прийшли на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

Фото: president.gov.ua

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