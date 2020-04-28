При ОП пропонують створити робочу групу за участю членів родин полонених

Робота над визволенням українців, незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях, проводиться безперервно, зокрема в групах у межах Тристоронньої контактної групи, які працюють у форматі 24/7.

На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з сім’ями незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях українців, повідомляє ОП.

«У нас є мета, від якої ми ніколи не відступимо, – щоб усі наші люди повернулися додому. Мені відомо про всі проблеми, які сьогодні існують, зокрема що стосується формування списків на звільнення. Але поки ми кожну людину не повернемо – ми цю роботу не зупинимо», – заявив Єрмак.

За його словами, узгодження списків ускладнюється тим, що до полонених на окупованих територіях не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Президент також добре знає про це. І в документі, який був підписаний на саміті в Парижі, значиться, що Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати доступ на ту територію», – нагадав Єрмак.

На зустрічі порушувалося також питання перезапуску роботи комісії з пошуку зниклих безвісти, куди мають увійти представники їхніх сімей.

Для покращення комунікації та більш конструктивної роботи з визволення утримуваних осіб було запропоновано обговорити створення робочої групи при Офісі Президента за участю членів родин полонених.

Зустріч з рідними полонених відбулася в Офісі Президента за участю заступника керівника ОП Романа Машовця, уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та уповноваженого представника України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Геннадія Кузнєцова.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня родичі полонених в ОРДЛО українців провели акцію під стінами Офісу Президента.

Учасники заходу наголосили, що їх не інформують щодо обмінів, тому вони прийшли на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

Фото: president.gov.ua