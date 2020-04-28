Денісова зустрілася з родичами полонених на Донбасі

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч із родичами полонених в ОРДЛО.

Про це Денісова повідомила у Telegram.

"Відбулася зустріч із рідними наших громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Під час зустрічі обговорили майбутні кроки, що сприятимуть процесу звільнення. Сподіваюся, що всі присутні змогли почути відповіді на питання, які були порушені на зустрічі в Офісі Омбудсмана", - написала вона.

Омбудсмен також відмітила, що діалог продовжиться сьогодні в Офісі Президента України.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у результаті взаємного звільнення утримуваних осіб на підконтрольну Україні територію повернулися 20 громадян, яких утримували на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, 9 українців передали з ОРДО, а 11 – з ОРЛО. Серед них – двоє військових.