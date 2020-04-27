Денісова провела онлайн-зустріч з представниками Ради Європи

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела онлайн-зустріч із представниками Ради Європи та Європейського Союзу.

Про це омбудсмен поінформувала у Telegram.

"Відбулася онлайн-зустріч з представниками Європейського Союзу та Ради Європи, під час якої презентовано звіт Ради Європи щодо реалізації Офісом Омбудсмана Національного превентивного механізму в Україні. Подякувала міжнародним партнерам за підтримку та співпрацю" - зазначила вона.

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Денісова зауважила, що в презентованому звіті була надана "висока оцінка діяльності Офісу Омбудсмана".

Уповноважений також додала, що, за результатами онлайн-зустрічі сторони домовились про посилення та поглиблення співпраці, зокрема про проведення низки тренінгів для працівників Офісу Омбудсмана та громадських моніторів задля ефективної та якісної реалізації національного превентивного механізму в Україні.