Денісова провела онлайн-зустріч з представниками Ради Європи
Про це омбудсмен поінформувала у Telegram.
"Відбулася онлайн-зустріч з представниками Європейського Союзу та Ради Європи, під час якої презентовано звіт Ради Європи щодо реалізації Офісом Омбудсмана Національного превентивного механізму в Україні. Подякувала міжнародним партнерам за підтримку та співпрацю" - зазначила вона.
Денісова зауважила, що в презентованому звіті була надана "висока оцінка діяльності Офісу Омбудсмана".
Уповноважений також додала, що, за результатами онлайн-зустрічі сторони домовились про посилення та поглиблення співпраці, зокрема про проведення низки тренінгів для працівників Офісу Омбудсмана та громадських моніторів задля ефективної та якісної реалізації національного превентивного механізму в Україні.