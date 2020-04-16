Денісова передала понад 80 звернень у Центр звільнення заручників при СБУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова передала у Центр звільнення заручників при СБУ понад 80 звернень родичів та близьких полонених з проханням їх звільнити.

Про це вона повідомила у Facebook.

«Мною було передано в Центр звільнення заручників при СБУ понад 80 звернень родичів та близьких наших громадян з проханням їх звільнити. Продовжуємо боротьбу за всіх українців, які ще очікують на своє звільнення. Кожен з вас в пріоритеті», - зазначила Денісова.

За її словами, у межах третього етапу взаємного звільнення громадян у першій локації - на КПВВ "Майорськ" - на підконтрольну уряду територію сьогодні було повернуто 9 громадян України. У другій локації – біля смт Щастя - українській стороні повернуто 11 громадян.

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Як повідомляв Укрінформ, черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб відбувся сьогодні зранку. Було визволено 20 громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.