Міжнародний комітет Червоного хреста бере участь у звільненні полонених

Міжнародний комітет Червоного хреста бере участь у черговому етапі взаємного звільнення утримуваних осіб, під час якого на підконтрольну уряду територію будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися в ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві, оприлюднено на сайті МКЧХ.

«Сьогодні з раннього ранку команди МКЧХ готові до виконання своєї ролі нейтрального посередника, у той час як сторони конфлікту на сході України звільняють затриманих та переводять їх до тимчасових місць проживання, перш ніж вони зможуть безпечно зустрітися зі своїми сім’ями», - йдеться у заяві.

У МКЧХ підкреслили, що звільнення затриманих має велике гуманітарне значення, оскільки люди повертаються до своїх рідних по обидві сторони лінії зіткнення. І це відбувається в той час, коли всі потребують затишку і турботи.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у четвер розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб, під час якого на підконтрольну уряду територію будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися в ОРДЛО.

Омбудсмен Людмила Денісова вже опублікувала у соцмережі фото з першими дев'ятьма визволеними з полону.

Нещодавно учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про новий обмін полоненими перед Великоднем, який цього року відзначається 19 квітня.