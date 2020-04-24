Поїздки, пальне для медиків, обладнання: як допомагає бізнес у боротьбі з COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зустрівся з представниками соціально відповідального бізнесу, що допомагає у боротьбі з COVID-19 в Україні.

Про це повідомяє МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"Представники Huawei Ukraine, Uber, Сільпо, Епіцентр К, ОККО, Мережа АЗК «WOG», SOCAR та Мережа АЗК UPG розповіли міністрові про ініціативи, які вони впроваджують в Україні: безкоштовні поїздки, пальне для медиків, додаткове обладнання для медичних закладів тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом бізнес інвестував у боротьбу з коронавірусною інфекцією сотні мільйонів гривень.

За словами Степанова, підтримка бізнесу дуже відчутна, і всі медичні працівники вдячні підприємцям за їхні зусилля. Зараз медики особливо потребують засобів індивідуального захисту, зокрема костюмів біологічного захисту.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.