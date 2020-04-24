Уряд погодив розподіл коштів на виплати медикам до 300%

Кабінет міністрів прийняв постанову, що визначає правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з COVID-19, будуть отримувати підвищені зарплати, а заклади охорони здоров’я - оплату послуг через Національну службу здоров’я.

Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні уряду 24 квітня, повідомляє Урядовий портал.

“Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами”, - прокоментував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу за такими пакетами: стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19; екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням COVID-19; медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на коронавірусну хворобу COVID-19; стаціонарна медична допомога при COVID-19, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року.