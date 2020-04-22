У МОЗ обіцяють екстреній меддопомозі підняти зарплати до 300%

Фінансування екстреної медичної допомоги, яка надається хворим на COVID-19, буде за підвищеними розцінками.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рішення прийняте на рівні закону, у нас фінансування, в тому числі, бригад екстреної швидкої допомоги, які працюють з хворими на COVID-19, буде відбуватися за підвищеними розцінками, куди входить і підвищена заробітна плата до 300%. Є відповідні кошти, закладені в державному бюджеті на це. Тому всі без винятку бригади екстреної медичної допомоги, які визначені для боротьби з COVID-19, будуть фінансуватися за підвищеними розцінками”, - наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, на виплату підвищених зарплат медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19, з Фонду боротьби з коронавірусом виділено 15 млрд грн.