Лікарні "на контракті": Нацслужба здоров’я дала роз’яснення щодо зарплат медикам

Лікарні, які уклали контракт з Національною службою здоров’я України та отримують кошти за пакетами надання медичних послуг, самі регулюють питання зарплат лікарям.

Про це Укрінформу повідомили в НСЗУ.

"Логіка реформи в тому, що ми оплачуємо гроші за договором з медзакладом, і на сьогодні у нас оплачено 4,5 млрд грн 1617 закладам. І сьогодні, 21 квітня, ще 40 медзакладів отримають кошти. Є своя схема оплати, лікарні отримують виплати два рази: аванс до 15 числа і транш у перших числах наступного місяця. Це наша оплата їм за послуги по договору. Це йде безпосередньо на рахунок самому медзакладу, і далі вони самі розпоряджаються цими грошима. У лікарень має бути фінансовий план та колективний договір. Механізм, як медзаклади виплачують зарплати, передбачається в колективному договорі. Лікарня сама вирішує, який у неї буде штат співробітників, скільки їй потрібно співробітників, щоб надавати всі послуги, скільки вона їм буде платити, разом з місцевою владою вирішує, скільки ліжкомісць має бути", - розповіли в НСЗУ.

Водночас у НСЗУ зазначили, що у зв'язку з пандемією COVID-19 частина лікарень тимчасово не приймає на планові операції чи консультації пацієнтів. Через це було змінено і механізм оплати за двома пакетами медпослуг, який раніше передбачав оплату за пролікований випадок.

"У зв’язку з тим, що скасувалися планові операції, консультації по двох пакетах (терапії та хірургії), передбачено інший механізм оплати. Ми ініціювали зміни в постанову Кабміну, і лікарні отримають кошти незалежно від того, скільком пацієнтам нададуть медичні послуги. Вони отримають кошти за перші три місяці (від 1 квітня — ред.). Ми розуміємо, що ситуація складна через пандемію, і такі лікарні отримають глобальний бюджет і відтермінування ведення медичних записів до 1 липня", - уточнили в НСЗУ.

При цьому в Нацслужбі здоров’я наголосили, що ця модель оплат не стосується пакетів пріоритетних послуг, серед яких меддопомога при пологах, неонатальна допомога, лікування гострого мозкового інсульту, лікування гострого інфаркту міокарда, рання діагностика онкологічних захворювань. В цих випадках оплата буде йти за фактом надання медичної послуги.

Також в НСЗУ повідомили, що з фонду боротьби з коронавірусом, який було створено в межах бюджету 2020 року і який становить 64 млрд грн, 15 млрд грн передбачено на виплати лікарням, які надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.

"З 64 млрд грн 15 млрд грн передбачено на контрактування медзакладів на надання допомоги пацієнтам з COVID-19. Ці гроші підуть лікарням за контрактами з НСЗУ після того, як Кабмін затвердить цей пакет, там передбачені вимоги по обладнанню, зайнятості, виплатам лікарям", - повідомили в НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, 18 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що заробітні плати лікарів та медичного персоналу, які працюють із хворими на коронавірусну інфекцію, мають зрости до 300%.

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Водночас ЗМІ повідомляли, що деякі лікарі отримали у квітні аванс, розмір якого може вказувати, що, ймовірно, загальна сума зарплати буде нижчою, ніж було до підвищення.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.