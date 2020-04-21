Степанов сподівається, що на місцях не зволікатимуть з виплатою надбавок медикам

На виплати медикам, що працюють з COVID-19, передбачено 15,8 млрд грн, ці кошти найближчим часом перерахують в регіони.

Про це на брифінгу 21 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей ресурс був передбачений в змінах до державного бюджету, президентом України підписаний відповідний закон. Передбачено близько 15,8 млрд грн саме на підвищену заробітну плату всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19.

На найближчому засіданні уряду буде прийнято відповідне нормативне врегулювання, в який спосіб саме повинні нараховувати цю заробітну плату. Також найближчими днями після цього засідання всі ці кошти будуть перераховані на місця, щоб не було жодних зволікань з виплатами заробітної плати”, - сказав Степанов.

Водночас він наголосив, до важливо розмежувати підвищення зарплати медикам за березень та всі наступні місяці. Так, за березень надбавки медикам, що працюють з COVID-19, були включені в медичну субвенцію, що вже розподілена по регіонах.

“Якщо ми говоримо про березень, то це питання з боку уряду вирішено в повному обсязі. Всі кошти державного бюджету перераховані на місця, користуючись з медичної субвенції, зроблені всі розрахунки. І зараз ми сподіваємося, що органи місцевої влади та керівництво медичних закладів, не буде зволікати і в терміновому порядку виплатить ці 300% всім медичним працівникам які працювали з COVID-19”, - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд вніс зімни до постанови № 250 від 25 березня 2020 , якою врегульовувалося питання надання медичної субвенції регіонам і статті витрат, на які ці кошти могли використовуватися. Постановою передбачається, що за березень 3 посадових оклади медпрацівникам, що працюють з CPVID-19, мають бути виплачені користуючись з медичної субвенції.