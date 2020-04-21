МОЗ розподілить між регіонами 1400 упаковок гідроксихлорохіну

У вівторок, 21 квітня, в Міністерстві охорони здоров’я України розподілять 1400 упаковок гідроксихлорохіну між регіонами.

Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У суботу Міністерство охорони здоров’я отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Вже цього дня буде підписано відповідний розподіл, і ці лікарські засоби будуть, відповідно, доставлені до наших регіонів і будуть знаходитися в лікарнях", - сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що лікарські засоби з діючою речовиною гідроксихлорохін (зокрема, препарат "Плаквеніл") включені у національний протокол лікування COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 годину 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.