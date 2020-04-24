Посольство Китаю передало 4000 масок для МЗС України

Посольство Китаю передало 4000 масок для МЗС України

Укрінформ
Посольство Китайської Народної Республіки передало чотири тисячі медичних масок для співробітників Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомив заступник міністра Євген Єнін у Facebook.

"У вівторок з Послом КНР в Україні обговорено шляхи та орієнтовні терміни доставки гуманітарної допомоги від уряду КНР в Україну, а сьогодні Посольство КНР передало 4 тис. медичних масок для співробітників МЗС України!" - написав він.

За його словами, "приємно, коли діалог з ключовими міжнародними партнерами з самого початку дозволяє досягати нехай і невеликих, але практичних результатів".

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Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прилетів літак із гуманітарною допомогою Китаю для України з медичними наборами, які необхідні для боротьби з COVID-19.

Напередодні, 31 березня, Україна також отримала від Китаю черговий медичний вантаж, який включав ПЛР-тести, медичні маски та інші засоби захисту.

9 квітня У Китаї відвантажили чергову партію гуманітарної допомоги із тестами на коронавірус та засобами захисту й дезінфекції для України.

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