ТОП-10 порад з цифрової гігієни

На ваші прохання публікую продовження цифрових правил безпеки, яких немає в інструкції з використання телефона чи комп’ютера

1. Не передавайте свої дані (ПІБ, паспортні чи банківські дані, адресу проживання) стороннім людям. Ваші дані - це Ваша власність. Зараз активізувалось телефонне шахрайство, люди «кваліфіковані на виманювання даних», користуючись нашою розгубленістю, вселяються у довіру. Наприклад, вони можуть представлятись, що вони з відділу охорони здоровя чи соціального захисту. Будуть запитувати вашу адресу, номер картки, щоб виплатити компенсацію або запропонувати безкоштовні тестові набори COVID-19 чи медичне страхування.😼

2. Користуйтеся ліцензійним антивірусним програмним забезпеченням❗️

3. Раз на 6-12 місяців скидайте телефон до заводських налаштувань, аби видалити всі артефакти системи і додатків, і перезаводити потрібне наново. І не забувайте робити резервні копії даних. 💾

4. Якщо скористалися комп’ютером сторонньої особи не забувайте «Вийти» з усіх акаунтів. А краще в таких ситуаціях ще й очистити історію браузера.ℹ️

5. Будьте уважними до проявів онлайн-шахрайства – хочете щось придбати в інтернеті – краще використовуйте «після плату», а не «передплату».

6. Не викладайте занадто багато інформації про себе в соцмережах. Тут передаю привіт блогерам, і подрузі яку пів року тому пограбували. Транслювати онлайн перебування на карантині це весело, але не потрібно показувати, що у вас є нові прикраси, комп’ютер, телевізор і тд, і при цьому казати коли ви йдете в магазин чи аптеку або їдете на декілька днів з дому на дачу чи село....Потім не дивуйтесь а чому Вас пограбували. 💎

7. Пам’ятайте про фейкові сторінки в соціальних мережах (двійників друзів з проханням надіслати кошти на картку). Спочатку зателефонуйте другу, і переконайтесь чи він справді потребує фінансової допомоги.💬

8. Будь-який електронний лист, який ви не чекаєте або не знаєте відправника, вважайте підозрілим. Електронна пошта - найпопулярніший канал для відправки фішингових листів. Фішинг - спосіб виманити від користувача особисті дані, приховуючись часто за авторитетним для вас джерелом: google, facebook, ваші друзі чи колеги, і тд.📩

9. Наліпка на камеру. Деякі програми дозволяють зловмисникам дистанційно під’єднатись до камери на вашому комп’ютері. Наліпка на камеру – це дуже дешевий та ефективний спосіб переконатись, що через камеру за вами ніхто не шпигує.🎥

10. Доречі, зараз на "чорному ринку" продається 267 мільйонів даних користувачів фейсбуку із логінами і паролями всього за $540. Тому нагадую за встановлення двох факторної автентифікації, яка може вберегти Вас від витоку даних і безпечний пароль. Хочете перевірити на скільки безпечний Ваш пароль? Протестуйте його за посиланням - https://howsecureismypassword.net/

Анастасія Апетик