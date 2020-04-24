Коронавірус і євроінтеграція: Таран поговорив телефоном із британським колегою

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив у телефонній розмові з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Уоллесом питання двосторонньої співпраці.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Таран наголосив на незворотності забезпечення конституційно закріпленого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію через досягнення конкретних результатів послідовної оборонної реформи та впровадження стандартів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Очільниками оборонних відомств підтверджено стратегічний характер партнерства, обговорено необхідність корегування в умовах пандемії ключових заходів двостороннього співробітництва.

Міністр оборони України ознайомив свого колегу з поточною воєнно-політичною ситуацією в Україні та навколо її кордонів, зокрема у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Окремо було доведено інформацію стосовно діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України в контексті запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби, пов’язаної з коронавірусом COVID-19.

Бен Уоллес запевнив Тарана у непохитності підтримки суверенітету України, відновленні її територіальної цілісності та нарощуванні спроможностей Збройних Сил. Він зазначив, що чітка позиція британського уряду щодо засудження агресії Російської Федерації проти України залишиться незмінною.

Сторони домовилися продовжити активний діалог на рівні глав оборонних відомств та їхніх заступників, а також організувати у цьому році взаємні візити до Великої Британії та України відповідно.

Фото: mil.gov.ua