Головнокомандувачі ЗС України та Словаччини обговорили протидію поширенню COVID-19

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Словацької Республіки генералом Деніелем Змеко, в ході якої сторони обговорили питання протидії коронавірусу в армії.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"У ході розмови Головнокомандувач Збройних Сил України окреслив ситуацію в Збройних Силах України з протидії поширенню захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, і поточну воєнно-політичну ситуацію в Україні та на її кордонах, зокрема у районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Начальник Генштабу Словацької Республіки генерал Деніел Змеко розповів про те, як підпорядковані йому збройні сили допомагають у протидії розповсюдженню COVID-19, а також про підтримку військовими місцевих прикордонників, поліції та громадян.

Сторони обговорили напрямки подальшого військового співробітництва та обміну досвідом за стандартами НАТО у сфері розвитку спроможностей між збройними силами обох країн. Зокрема, очільники збройних сил двох держав домовилися скоригувати план двостороннього співробітництва на 2020 рік з огляду на пандемію COVID-19 в частині, що стосується спільних заходів та навчань.

Змеко наголосив, що одним із його пріоритетів є організація та забезпечення візиту Головнокомандувача Збройних Сил України до Словацької Республіки з робочим візитом протягом 2020 року та участь у спільному реагуванні на кризові ситуації.

Хомчак поінформував свого колегу про кілька рейсів військово-транспортного літака Іл-76МД Повітряних сил ЗС України, який, на прохання румунської сторони, залучався для доставки гуманітарного вантажу з КНР до Румунії в рамках операції НАТО з протидії COVID-19. Також Хомчак запевнив Змеко, що Збройні Сили Словацької Республіки, у разі потреби, завжди можуть розраховувати на допомогу.

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На завершення співрозмовники домовилися координувати спільні зусилля та контактувати на регулярній основі й надалі. Зокрема, було домовлено про інтенсифікацію безпосередньої співпраці та обміну досвідом між Командуванням медичних сил ЗС України та військовими медиками ЗС Словаччини, передусім з ініціативи словацької сторони, щодо протидії COVID-19.

Фото: mil.gov.ua