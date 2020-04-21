У Міноборони назвали пріоритетні проєкти Офісу реформ

Проєктний офіс реформ Міноборони (ПОР) брав активну участь в розробці Стратегічного оборонного бюлетеня та сприяв реалізації системних змін в сфері військової медицини.

Про це під час брифінгу в Укрінформі розповіла екс-керівниця ліквідованого Проєктного офісу реформ Міноборони Олеся Фаворська.

«Ідея системної реформи була покладена в основу створення Стратегічного оборонного бюлетеня, який був розроблений за активної участі Офісу реформ. Це, зокрема, бачення реформи закупівлі, логістики та медицини і С4ISR - системи, які включають різні підсистеми, необхідні для технічного забезпечення процесу бойового управління збройними силами», - розповіла Фаворська.

Вона додала, що одним із таких проєктів була реформа військової медицини. «Командою проєкту було створено 205 Навчальний центр тактичної медицини, здійснено випуски бойових медиків за новими стандартами, включаючи нові курси тактичної евакуації, злагодження особового складу медичного пункту батальйону та медичної роти бригади відповідно до стандартів НАТО», - розповіла Фаворська.

Як наголошувалось під час брифінгу, вперше було запроваджено військово-облікові спеціальності «Бойовий медик взводу», «Старший бойовий медик роти, батареї та їм рівних»; підвищено штатно-посадові категорії медсестри, фельдшера, начальника медичного пункту; знято заборону військовослужбовцям-жінкам обіймати посади «Інструктор», «Старший інструктор», «Сержант-інструктор» у навчальних центрах. Також було розроблено Тимчасову настанову з медичного забезпечення військових частин на особливий період, що базується на доктрині з медичного забезпечення НАТО, Принципи і політику медичного забезпечення Сил оборони також відповідно до стандартів НАТО. За словами екскерівниці офісу, також було опрацьовано та передано в роботу медичних сил Евакуаційну доктрину та Клінічні принципи операцій.

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«Проект було завершено після створення єдиного органу управління медичним забезпеченням на стратегічному рівні з урахуванням принципів медичного забезпечення НАТО – Головного військово-медичного управління, куди було передано його результати в операційну діяльність. Наразі його трансформовано в командування Медичних сил ЗСУ, згідно з реформою трансформації системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України», - повідомила Фаворська.

Як повідомляв Укрінформ, Проєктний офіс реформ Міністерства оборони України був ліквідований наказом Міністерства оборони України № 120 від 10.04.2020. Наразі в структурі Міноборони створено Директорат політики у сфері оборони.