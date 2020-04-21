МОУ проводить конкурс з відбору фахівців до Директорату оборонної політики

Міністр оборони України Андрій Таран підписав документ, яким скасовано наказ 2016 року, що регламентував діяльність Проєктного офісу реформ. Проводиться відкритий конкурс з відбору фахівців до Директорату оборонної політики.

Про це йдеться в офіційному повідомленні щодо перезавантаження реформування оборонного відомства в України, переданому Укрінформу.

Як зазначила в повідомленні прессекретар міністра оборони України Світлана Павловська, «проектний офіс реформ був консультативно-дорадчим органом, ефективність діяльності якого викликає сумнів. Це зумовлено тим, що реформуванням Міністерства оборони займалися особи, які до цього викладали у молодших класах, працювали в косметичних салонах, займалися розповсюдженням листівок на замовлення, влаштовували вуличні перфоманси... У більшості з цих реформаторів навіть відсутні дипломи про вищу освіту, лише сертифікати про закінчення іноземних курсів. Також виникає питання стосовно того, як можна займатись реформуванням оборонного відомства, якщо члени офісу навіть не проходила службу у Збройних Силах України?».

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Тому, додала прессекретар міністра оборони, тим же наказом Таран для реалізації мети та цілей оборонної реформи в Україні ввів у дію Директорат оборонної політики з метою інституціалізації реформування оборонного відомства на професійній основі.

Як йдеться в повідомленні, Конгресом США схвалено надання фінансової допомоги у рамках програми “Ініціатива безпекової допомоги Україні”. Це має відбутися за умови підтвердження Міністерством оборони США спільно з Державним департаментом США прогресу у впровадженні оборонної реформи в Україні. У сфері реформування оборонної промисловості йдеться про розуміння обома сторонами довготривалості виконання визначених завдань, водночас прогрес у цій сфері має бути сталим. Реформування системи управління персоналом передбачає опрацювання Міністерством оборони України питань удосконалення системи управління кадровим потенціалом, професійної військової освіти.

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«Процеси розпочатої інституціалізації управління військами та удосконалення системи парламентського нагляду за діяльністю Міністерства оборони України у сферах бюджетування та імплементації оборонної політики, вітаються нашими західними партнерами, - зазначила Павловська. - Як бачимо, завдання, що будуть вирішуватись Директоратом оборонної політики Міністерства, потребують фаху, спеціалізації за напрямками діяльності, життєвого та управлінського досвіду, а також володіння алгоритмами науково-практичного підходу до обґрунтування визначеної проблематики».

«Робота вже ведеться, але будемо раді, якщо до Директорату оборонної політики шляхом участі у відкритому конкурсі на посади державних службовців прийдуть фахівці, які зможуть внести вклад у стратегічно важливі для країни напрямки розвитку», - зазначила прессекретар міністра оборони України.

Як повідомлялось, 31 березня керівник Проєктного офісу реформ МОУ Олеся Фаворська заявила, що робота Офісу фактично заблокована, відбулося скорочення членів Проєктного офісу реформ (команда реформи оборонних закупівель, команда реформи системи харчування), усі перепустки експертів Проєктного офісу до Міноборони та Генштабу було заблоковано.

У Міноборони тоді заперечили блокування роботи Проєктного офісу реформ.

13 квітня стало відомо про те, що міністр оборони України Таран підписав наказ про заснування в міністерстві Директорату оборонної політики для реалізації мети оборонної реформи в Україні.