У Міноборони заперечують блокування роботи Проєктного офісу реформ

Інформація про блокування керівництвом Міністерства оборони роботи Проєктного офісу реформ відомства не відповідає дійсності.

Переселення його до будівлі Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ пов’язано з перебуванням там усіх служб, з якими членам Проєктного офісу необхідно взаємодіяти за напрямками реформування, заявила під час брифінгу речниця Міноборони Світлана Павловська.

«Вчора у соціальних мережах зацікавленими колами поширювалась інформація начебто про утиски Проєктного офісу реформ Міністерства оборони України, що не відповідає дійсності», - наголосила Павловська.

У Міноборони нагадали, що Проєктний офіс реформ є дорадчо-консультативним органом, а реформуванням в оборонній сфері займається Комітет реформ Міноборони та ЗСУ, який було введено указом Президента у 2016 році на виконання рішення РНБО. Головою Комітету реформ є міністр оборони. До Комітету входять 5 підкомітетів та 26 робочих груп по напрямках реформування.

«Група Проєктного офісу є елементом діяльності Комітету як консультативний орган і за регламентом повинна збиратися раз на місяць для обговорення діяльності за напрямками. За останні пів року Проєктний офіс жодного разу не збирався», - наголосила Павловська.

Вона також зазначила, що Проєктний офіс перенесено з приміщення Міноборони до Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ для взаємодії усіх служб, що опікуються різними напрямками реформи.

Водночас вона звинуватила працівників Проєктного офісу у неналежному виконання трудової дисципліни.

«Відповідно до наказу начальника Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил було проведено перевірку виконання розпорядку дня та розпорядку роботи працівниками Центру. З’ясувалось, що цивільні експерти, які є членами Проєктного офісу, просто не ходять на роботу», - повідомила речниця, додавши, що деяким цивільним експертам у зв’язку з цим оголошено догану.

Вона також повідомила, що троє експертів «взагалі звільнились за власним бажанням».

У Міноборони закликали діючих цивільних експертів Проєктного офісу зайнятися безпосередньо діяльністю, яку вони оголосили для себе пріоритетною.

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Як повідомлялось, 31 березня керівник Проектного офісу реформ МОУ Олеся Фаворська заявила, що робота Офісу фактично заблокована. Зокрема, за її словами, з 16 березня 2020 року Проєктному офісу реформ за дорученням держсекретаря Міноборони наказано звільнити використовуване досі приміщення та переміститися у інше військове містечко. Наступним кроком стало скорочення відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, більшість працівників якого становили члени Проєктного офісу реформ (команда реформи оборонних закупівель, команда реформи системи харчування), сказала вона. За словами Фаворської, з 26 березня 2020 року усі перепустки експертів Проєктного офісу до Міноборони та Генштабу було заблоковано і, як наслідок, остаточно заблоковано можливість роботи над проєктами з оборонної реформи, оскільки позбавлено можливості брати участь в робочих нарадах, узгоджувати питання, отримувати кореспонденцію, працювати та комунікувати з підрозділами Міноборони та Генштабу.

За словами Фаворської, станом на 30 березня 2020 року Проєктним офісом реформ не було отримано жодної офіційної інформації щодо причин позбавлення права доступу та про осіб, які ухвалили таке рішення.

Проєктний офіс реформ звернувся до міністра оборони з офіційним листом за роз’ясненнями.

Фото: mil.gov.ua