Зміни до бюджету про харчування військових направили на підпис Президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передав на підпис Президенту Володимиру Зеленському закон про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, які дозволять забезпечити безперебійне харчування військовослужбовців ЗСУ та МВС у поточному році.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті ВР.

У картці відповідного закону № 3254 зазначається, що 31 березня його було повернуто з підписом Голови Верховної Ради і передано на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, під час позачергового засідання 30 березня ВР ухвалила закон «Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців».

Відповідно до закону, Міноборони та МВС отримали можливість продовжити у 2020 році дії договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання.

Збройні сили України планово переходять на систему харчування за каталогом продуктів. З 1 березня усі без винятку бойові військові частини Збройних сил України - це близько 70% тих військовослужбовців, що мають право на безоплатне харчування, - харчуються за каталогом продуктів.

Решта частин – це так звані небойові частини, до яких відносяться, наприклад, склади та арсенали боєприпасів, – переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів за каталогом, і послугу з організації харчування. Така комбінована система перебуває у процесі розробки і потребує внесення змін у підзаконні акти, що займе час приблизно до кінця літа.

Починаючи з осені, за планами Міноборони, всі військові частини (бойові та небойові) будуть харчуватися за каталогом.