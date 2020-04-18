Міноборони спростовує інформацію щодо закупівлі захисних медзасобів у Китаї

Міністерство оборони України спростовує інформацію щодо закупівлі відомством засобів медичного захисту в Китаї.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У засобах масової інформації поширюється інформація стосовно начебто укладеного договору з китайською фірмою на придбання засобів медичного захисту. Угоду не було реалізовано і гроші не перераховувались", - зазначила прессекретар міністра оборони України Світлана Павловська.

За її словами, міністром оборони України Андрієм Тараном було ініційовано службову перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення.

Днями низка ЗМІ повідомила про те, що Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйона гривень з китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажі обладнання операторів зв’язку та телекомунікацій.