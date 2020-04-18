Міноборони спростовує інформацію щодо закупівлі захисних медзасобів у Китаї

Міноборони спростовує інформацію щодо закупівлі захисних медзасобів у Китаї

Укрінформ
Міністерство оборони України спростовує інформацію щодо закупівлі відомством засобів медичного захисту в Китаї.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У засобах масової інформації поширюється інформація стосовно начебто укладеного договору з китайською фірмою на придбання засобів медичного захисту. Угоду не було реалізовано і гроші не перераховувались", - зазначила прессекретар міністра оборони України Світлана Павловська.

За її словами, міністром оборони України Андрієм Тараном було ініційовано службову перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення.

Читайте також: В Україну щотижня п'ять літаків доставляють медзасоби з-за кордону - Президент

Днями низка ЗМІ повідомила про те, що Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйона гривень з китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажі обладнання операторів зв’язку та телекомунікацій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-