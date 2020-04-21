Закупівлі, харчування та освіта: що зробив Проєктний офіс реформ МОУ за п’ять років

За час роботи Проєктного офісу реформ Міноборони запровадили реформу оборонних закупівель, реформу харчування в ЗСУ, реформу військової освіти, заклали основи логістичного забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО тощо.

Про це на брифінгу в Укрінформі розповіла керівник Проєктного офісу реформ Олеся Фаворська, звітуючи про п’ять років роботи.

«Хочу підтвердити, що Проєктний офіс реформ Міністерства оборони справді закінчив свою роботу, його було ліквідовано наказом Міністерства оборони України № 120 від 10.04.2020… Проєктний офіс був консультативно-дорадчим органом Міноборони, а не є його структурним підрозділом, тому всі результати досягалися у тісній взаємодії з відповідними підрозділами міністерства і Збройних сил… В деяких проєктах ми справді були і розробниками і реалізаторами більшості діяльності. Це, наприклад, проєкт приєднання до Агенції НАТО з підтримки та постачання, яким було розпочато процес інтеграції з системою закупівель НАТО для можливості закупівель в системі НАТО за умови відсутності необхідного товару на національному ринку або у разі високої неринкової вартості. Інші напрямки ми ініціювали і починали розробляти саме в Проєктному офісі, а подальший розвиток забезпечувався створенням відповідних підрозділів в Міноборони, коли ці підрозділи набували спроможності», - повідомила Фаворська, додавши, що за результатами роботи проєктної команди, яка працювала над реформуванням матеріального забезпечення пізніше було створено Центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, який згодом став головним управлінням.

Фаворська нагадала, що з 2015 року почалося впровадження системи ProZorro для державних закупівель ЗСУ. «Міністерство оборони стало першим центральним органом виконавчої влади спочатку тестування, а потім впровадження. За результатами командою проєкту було підготовлено законопроєкт "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", який було ухвалено 12 травня 2016 року. Його основна мета – спрощення процедури закупівель для сил оборони і безпеки в особливий період із використанням ProZorro. Більше ніж за 4 роки дії Закону було укладено 6670 договорів на суму 56,7 млрд грн різними замовниками», - повідомила колишня керівниця Проєктного офісу.

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Крім того, паралельно Проєктний офіс спільно з Ernst&Young почав реформування Департаменту державних закупівель. А також приєднання до Агенції НАТО з підтримки та постачання для можливості закупівель в системі НАТО.

У 2015 році Проєктний офіс реформ МОУ також координував процес написання основних положень логістичного забезпечення ЗСУ. Документ заклав основні принипи і логіку трансформації логістики до «натівського формату». У 2016 році ці положення ввійшли у відповідний розділ матриці Стратегічного оборонного бюлетеня, повідомила Фаворська.

Окремо вона зупинилась на реформі харчування, участі офісу в створенні Cтратегічного оборонного бюлетеня та реформі військової медицини.