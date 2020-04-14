Продовження карантину до літа зруйнує економіку і громадянські свободи - соціолог

Продовження карантину через СOVID-19 до літа в нинішній формі загрожує загибеллю всього малого і середнього бізнесу і серйозним ударом по громадянських свободах.

Таку думку висловив соціолог, професор, доктор філософських наук Євген Головаха - в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Я думаю, що карантин у такій формі, як зараз, до літа продовжувати не можна. Просто не можна, тому що загине весь малий і середній бізнес", - сказав Головаха.

На його думку, якщо без роботи опиняться мільйони людей, це може закінчитися масовими протестами і зростанням злочинності. Карантин для влади може бути зручний, але в кінцевому рахунку наслідки будуть катастрофічними, вважає соціолог.

"З одного боку, це непогано, тому що люди не будуть бунтувати проти обмеження свободи. З іншого - довго так тривати не може. Не можна нескінченно тримати людей на повідку", - підкреслив професор.

Він вважає помилковою думку, що, наприклад, Китай зміг впоратися з епідемією за такий короткий час завдяки авторитаризму.

"Китай, по-перше, приховав масштаби захворюваності та смертності. А, по-друге, в Китаї не авторитаризм зіграв вирішальне значення, а психотип китайців - їхня здатність до самообмеження, самодисципліни. Це закладено багатьма сторіччями і пов'язане з релігією і культурою Китаю. У нас це неможливо, тому ми, все-таки, маємо брати приклад з демократичних країн", - зазначив Головаха.

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Він порадив стежити за досвідом тих країн, які вже починають частково відмовлятися від карантину, як, наприклад, Австрія.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3 372 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

За останніми даними сайту Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1 936 700, з них - 459 015 осіб одужали і 120 568 померли.