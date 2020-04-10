Уряд пропонує Раді прописати в законах закриття кордону та самоізоляцію

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №3321 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб".

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Проєктом закону передбачається внести зміни до законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою надання можливості встановлення тимчасового обмеження або заборони в’їзду на територію України іноземних громадян, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також обов`язку для осіб, стосовно яких є підозра на інфекційну хворобу, надання ними інформованої згоди на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів, що передбачає в тому числі згоду на самоізоляцію протягом інкубаційного періоду", - йдеться у пояснювальній записці.

Очікується, що проєкт закону призведе до зменшення поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00. На ньому планується розглянути зміни до державного бюджету, а також низку законопроєктів щодо протидії коронавірусу.