В ОП заявили, що просили допомоги, але не віддали регіони на відкуп олігархам

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що звернення по допомогу у боротьбі з коронавірусом до великого бізнесу не означає, що їм віддали на відкуп українські регіони.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Ця ідея народилася тоді, коли ми зрозуміли, що держава сама не зможе справитися з цим. Ми зібрали бізнес, розподілили регіони. Розподілили також гроші на централізовані закупки, які ми робимо, на літаки. Ці всі польоти в Китай відбуваються не за гроші бюджету", - сказав Тимошенко.

Відповідаючи на репліку про те, що ОП фактично підключили олігархат і роздали їм по області, Тимошенко відповів: "Слухайте, це ситуація аналогічна тій, що була у 2014 році, – усі допомагають один одному. Це ж не тільки великий бізнес, нам он дзвонять з різних середніх бізнесів, якісь асоціації, айтішники і так далі. Там багато різних людей, це ж не означає, що ми віддали регіони на відкуп олігархам. Це взагалі не так".

Наразі, за словами Тимошенка, бізнесмени дають кошти на централізовані закупки і "закупляють для того, аби все приходило до них в регіоні", бо вони знають, які потреби є в області, а ОПУ допомагає їм логістично.

Тимошенко також зауважив, що не бачить загрози підвищення впливу олігархату в регіонах.

За останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зареєстровано 224 нові випадки.