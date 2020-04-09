На Банковій розповіли, скільки коштує рейс за медзасобами в Китай
Про це заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Зараз в середньому виходить, що рейс у Китай коштує десь 150-180 тисяч доларів. Іл виходив дорожче", - сказав Тимошенко.
Він уточнив, що перший український літак, який полетів у Китай за медикаментами, був військовий вантажний Іл-76 і тоді оплачували тільки заправки і паркування, тобто хендлінгові послуги: "Це все зазвичай продають за 250-300 тисяч (дол - ред)".
За словами Тимошенка, після першого такого польоту, рейси здійснюють різні комерційні авіакомпанії, тому що заправка Іл коштує надто дорого.
"Далі два Scat здійснили польоти – це казахи дали нам свій великий літак 767. І зараз ми перейшли на SkyUp", - сказав Тимошенко.
Він додав, що представники SkyUp самі запропонували свою допомогу і ще такі рейси планується виконувати авіакомпанією МАУ
"SkyUp сам до нас прийшов і каже: дивіться, у нас немає ніяких польотів, але у нас літаки стоять. Давайте ми зараз розберемо літаки, знімемо сидіння і будемо виконувати карго-рейси. Дали ціну набагато дешевшу, ніж це все коштує, і ми літаємо зараз SkyUp, а також домовляємося з МАУ", - сказав Тимошенко.
За його словами, з Китаю привозять те, що потрібно лікарям, і допомагають бізнесу, який надає засоби захисту у регіонах.
"Зараз ми запустили цей повітряний міст з Китаєм. Ми усім комерційним аптекам і медичному бізнесу сказали: "У вас немає масок в аптеках, у вас немає ще щось, ось склад, ми зробили його в Китаї, взяли окремий аеропорт – ціна за кубатуру така-то. Тобто ми ціну, яку нам надає SkyUp і інші компанії за літаки, розділили на кубатуру. Хочете – оплачуйте SkyUp напряму, ми вас будемо возити і допомагати вам щодо Міністерства закордонних справ і так далі, різні ноти, тому що там важко витягати ці грузи зараз. І ось вони зараз так літають", - зауважив Тимошенко.
Заступник керівника ОП також розповів, що з Китаю доставляють респіратори, костюми захисту, ПЛР-тести.
За останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зареєстровано 224 нові випадки.