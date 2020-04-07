Звіти лікарень про засоби захисту та обладнання викладуть у відкритий доступ - ОП

Звіти усіх лікарень щодо забезпечення засобами захисту та медичним обладнанням невдовзі будуть у відкритому доступі.

Про це повідомили в Офісі Президента за результатами щоденної наради під головуванням глави держави Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

"На нараді повідомили, що невдовзі у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу. Нині така платформа фіналізується, а після цього дані з кожного медзакладу перевірять волонтери", - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з цього приводу зауважив, що така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що у вівторок, 7 квітня, вірусологи завершують перевірку облаштування регіональних лабораторій, що необхідно для покращення умов роботи щодо виявлення коронавірусу.

Під час наради Президент Зеленський також заслухав інформацію урядовців щодо проведення церковних обрядів у безпечному для українців форматі, а також про можливості здійснення богослужінь онлайн.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.