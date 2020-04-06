Українські меценати вже зібрали п’ять мільйонів на лікування медиків та хворих з COVID-19

Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії Міністерства охорони здоров'я та зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ в Facebook.

"Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проєкту вдалося зібрати вже 5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті , підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.

У МОЗ наголосили, що зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. "Подякувати їм за самовіддану роботу - найменше, що може зробити кожен з нас", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли.