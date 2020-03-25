У Чернівцях оголосили благодійний збір коштів на боротьбу з коронавірусом

У Чернівцях волонтери та громадські активісти оголосили благодійний збір коштів на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької міської ради.

"Благодійний збір коштів на боротьбу з коронавірусом оголошено у місті Чернівці. Пожертви від меценатів та благодійників приймаються на рахунки двох громадських організацій – міського благодійного фонду "Милосердя" та ГО "Волонтерський рух Буковини", які входять до волонтерського штабу" - йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначають, що з бюджету громади на боротьбу з Covid-19 вже спрямували майже 49 мільйонів гривень.

"З них понад 28,5 мільйона гривень медикам на обладнання, ліки, засоби захисту. 18,5 мільйонів гривень акумульовано в резервному фонді, на час карантину зупинено усі капітальні видатки", - додали у міській раді.

Разом з тим, лише бюджетних коштів недостатньо для оперативного забезпечення всім необхідним лікарів та підтримки людей із зони ризику – самотніх чернівчан похилого віку, людей з інвалідністю, одиноких матерів, багатодітних родин тощо.

За зібрані благодійниками кошти, в першу чергу, купуватимуть засоби захисту, обладнання для медиків, продукти, ліки для чернівчан із зони ризику, хто не спроможний про себе подбати.

"Всі надходження на благодійні рахунки та звіти про витрачені кошти будуть публічними. Їх зможе контролювати громада", - запевнили у міськраді.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів, до 24 квітня. Раніше карантин оголошувався до 3 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт з Чернівців одужав та вже виписаний з лікарні.